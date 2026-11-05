Participa Martha Herrera en Comisión de MC rumbo a elecciones

Herrera, dirigente de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, estuvo presente en los trabajos encabezados por Jorge Álvarez Máynez

En medio de los preparativos políticos rumbo al proceso electoral de 2026-2027, Martha Herrera participó en una sesión de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, donde se analizaron los trabajos internos del partido y la ruta que seguirá para la próxima definición de candidaturas.

Herrera, quien encabeza la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey y forma parte de la dirigencia nacional, estuvo presente en los trabajos encabezados por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de este órgano partidista.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la organización política y los preparativos para las elecciones de 2027, cuando en Nuevo León estarán en juego la gubernatura, las diputaciones locales y federales, así como la renovación de los 51 ayuntamientos.

La participación de Herrera en esta instancia nacional se remonta a diciembre de 2024, cuando fue electa integrante de la Comisión Operativa Nacional durante la Convención Nacional Democrática del partido.

Al respecto, señaló que el trabajo de la dirigencia debe mantenerse conectado con las necesidades de la ciudadanía y traducirse en acciones concretas desde las colonias y comunidades.

“Movimiento Ciudadano se prepara con orden y con unidad. Lo que decidimos en la Comisión Operativa Nacional tiene que llegar a las colonias, a las calles y a las familias de Monterrey. El proyecto está por encima de cualquier aspiración personal, y nuestra tarea es que la ciudadanía tenga una opción que sí dé resultados, porque Monterrey merece más”, expresó.

Desde su responsabilidad al frente de la estructura municipal, Herrera ha promovido mecanismos de atención y acompañamiento a vecinos de Monterrey para canalizar sus demandas ante autoridades municipales, estatales y federales.

Estas labores se realizan con el respaldo de más de 2 mil 500 círculos ciudadanos, mediante los cuales el partido busca mantener contacto directo con los habitantes y dar seguimiento a problemáticas de distintos sectores de la ciudad.

Con su participación en la dirigencia nacional, se suma a los trabajos de organización y planeación de Movimiento Ciudadano de cara a los próximos comicios, en una etapa en la que el partido comenzará a definir su estrategia política y electoral para 2027.