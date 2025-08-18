Participa Clara Luz en arranque de comités en Escobedo

Clara Luz Flores acompañó a Luisa María Alcalde e inauguró el comité 448, destacando la unidad y organización rumbo a la defensa del movimiento

Con el objetivo de tener más presencia y unidad en el país, Morena está conformando 71,000 comités seccionales y Clara Luz Flores Carrales estuvo presente en el número 448, en Escobedo.

En la reciente visita a Nuevo León de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien estuvo acompañada de Flores, informó que se crearían los comités.

“Estos 71,000 comités debemos de involucrarnos en la búsqueda de soluciones para la comunidad, difundir nuestras actividades y logros del movimiento, impulsar la afiliación y defensa del voto de toda la gente, participar entusiastamente en los procesos internos del partido”, indicó Flores a través de un comunicado.

“Cada comité que se conforme es un espacio de unidad, lo importante es que nos unifiquemos y que trabajemos todos y todas en el mismo sentido”.

Explicó que las funciones e importancia de los comités hacen visible la fuerza de una sociedad organizada en el país.

“Ahora más que nunca debemos de estar a la altura de esa idea de que los beneficios y los derechos sean para todos y todas, que trabajemos en todo momento por buscar la honradez, la honestidad, la congruencia, el estar y saber que el poder se usa para servir”.

Además, exhortó a la población a participar activamente en las acciones del movimiento humanista que hoy lidera la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es muy importante este trabajo que va a hacer este comité, porque aquí vamos a acompañar, porque no queremos que inventen cosas, entonces lo que vamos a hacer en este comité es precisamente estar diciéndole a la gente qué es, qué se está haciendo y hacia dónde vamos.

“Hoy vamos a defender a nuestro proyecto. Hay que estar en la calle, hay que informar a la gente”, agregó.