Parte en dos vehículo tras chocar en Salinas Victoria

El vehículo sufrió daños severos, principalmente en su parte lateral derecha, mientras que el conductor quedó atrapado en el interior.

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Un hombre resultó lesionado luego de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra un poste y terminara prácticamente partido en dos, sobre la carretera Salinas Victoria-Santa Rosa, en el municipio de Salinas Victoria.

El accidente ocurrió al filo de las 6:30 horas, en el entronque de la carretera a Laredo con la vía hacia Salinas Victoria, a la altura del Centro de Reinserción Social del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía un Nissan Sentra procedente de la carretera a Laredo y, al incorporarse hacia Salinas Victoria en dirección de sur a norte, presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Al llegar a la zona del Cereso, habría perdido el control del volante y se salió de la carpeta asfáltica, para posteriormente impactarse contra un poste ubicado a un costado de la carretera.

La fuerza del choque provocó severos daños en el automóvil, que terminó prácticamente partido en dos, mientras que el conductor sufrió diversos golpes.

Paramédicos de Protección Civil de Salinas Victoria acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Debido al accidente, dos carriles de circulación permanecieron afectados durante aproximadamente dos horas, mientras se realizaban las labores para retirar el vehículo y liberar completamente la vialidad.

La obstrucción generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por este punto durante las primeras horas de la mañana.