Parque Libertad será símbolo de Nuevo León: Samuel García

Por: Carlos Nava 10 Febrero 2026, 14:46 Compartir

El gobernador Samuel García supervisó este martes los trabajos, los cuales reportan ya un 40% de avance integral para esta nueva propuesta de esparcimiento

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El antiguo Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, fue durante un tiempo un símbolo de violencia, encierro y desesperanza, sin embargo, hoy día la historia es totalmente diferente, pues ahora avanza con paso firme para convertirse en un referente de convivencia ciudadana. El gobernador Samuel García supervisó este martes los trabajos del proyecto "Ponte Nuevo, Parque Libertad", el cual reporta ya un 40% de avance integral. Acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, así como miembros de su gabinete, el mandatario estatal destacó que la rehabilitación busca resarcir el abandono que sufrió el predio tras su inauguración inicial en 2021, transformándolo en uno de los espacios públicos más modernos del país. Su oferta cultural y recreativa El proyecto no se limita a la reforestación; se trata de un complejo multidisciplinario que integra deporte, cultura y tecnología. Según detalló el titular del Ejecutivo, el nuevo Parque Libertad contará con 1,000 árboles plantados y huertos urbanos, cuatro plazoletas, centros comunitarios y áreas de juegos. Pero no solo se limita a este tipo de propuestas más comunes, también tendrá algunas propuestas novedosas como una biblioteca, espacios de inteligencia artificial y el nuevo Museo Topo Chico, que se ubicará en el antiguo edificio del penal, además de un parque canino de 1,087 metros cuadrados. "Esta cárcel va a tener vida e ideas. Le vamos a dar alas a muchos niños para que sueñen... todo el espectro cultural y artístico lo vamos a tener aquí", afirmó García Sepúlveda durante el recorrido.

Un compromiso con el medio ambiente y la paz

Como acto simbólico de su compromiso ambiental, las autoridades realizaron la plantación de un ébano, especie nativa de la región.

El recorrido concluyó en las nuevas canchas deportivas, donde los funcionarios convivieron con vecinos de la zona en una "cascarita", subrayando el enfoque de prevención del delito a través del deporte.

La rehabilitación integral es resultado de un esfuerzo coordinado entre las Secretarías de Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Cultura y Seguridad, junto con FIDEURB y FIDEPROES.

Con esta obra, el Gobierno de Nuevo León busca consolidar un cambio profundo hacia la paz, la justicia y la integración comunitaria en un sector históricamente vulnerable.