Parque Fundidora promete FanFest histórico rumbo al Mundial 2026

Bernardo Vichara detalló cinco ejes rumbo al Mundial, con énfasis en el FanFest, el Parque El Agua y el liderazgo del parque en el evento.

El presidente del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, aseguró que el 2026 será “un año increíblemente ambicioso” para Nuevo León, principalmente por el Mundial de FIFA. Durante entrevista, señaló que existen cinco entregables centrales en marcha: el Mundial, el FanFest y la entrega del Parque El Agua.

Bichara destacó que el FanFest será uno de los proyectos más relevantes porque permitirá acercar el Mundial a toda la ciudadanía.

“Si bien hay cuatro partidos para disfrutar, habrá 35 días de fiesta”. Agregó que Monterrey posee “el espacio perfecto para romper el récord” y recordó que Fundidora tiene experiencia en eventos masivos.

También aseguró que será un Mundial incluyente y accesible.

“No todo el mundo puede pagar un boleto para ir al estadio, pero todo el mundo puede pagar un boleto de metro… y vivir el Mundial”

Además, subrayó que Fundidora opera ya como infraestructura crítica para el Estado, con una afluencia mensual de 1.2 millones de personas.

Sobre la entrega de Parque El Agua, dijo que la magnitud de esa obra sólo tiene precedentes en tres gobiernos de los últimos 50 años. “Es de ese tamaño la obra”, afirmó.