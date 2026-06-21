Parque España en mantenimiento; Regio Fest va a Plaza Zaragoza

Monterrey suspende acceso del 20 al 22 de junio por trabajos; Regio Fest seguirá en Plaza Zaragoza con actividades y transmisión del Mundial

Con el objetivo de realizar labores intensivas de limpieza y mantenimiento, así como para garantizar la seguridad de todos los visitantes, el municipio de Monterrey anunció el cierre temporal del Parque España durante los días 20, 21 y 22 de junio.

“A través de la Secretaría de Servicios Públicos se exhorta a la población que, por su propia seguridad, se abstenga de ingresar a cualquiera de las áreas en este lapso. El Parque reabrirá sus puertas el martes 23”, informó el municipio a través de un comunicado.

De acuerdo con el reporte oficial, las instalaciones reabrirán sus puertas de manera regular el martes 23 de junio. El Regio Fest continuará sus actividades de manera exclusiva en la Plaza Zaragoza durante todo este fin de semana, de acuerdo con las autoridades municipales.

Este sábado se proyectará en pantallas gigantes el esperado encuentro entre Túnez y Japón a partir de las 22:00 horas.

“La fiesta con motivo del Mundial de Futbol organizada por la ciudad continuará en la Plaza Zaragoza durante este fin de semana, donde este sábado se transmitirá el encuentro entre Túnez y Japón a partir de las 22:00 horas”, se agregó.

El gobierno municipal invitó a la comunidad a asistir y disfrutar de la oferta de entretenimiento y las dinámicas familiares, las cuales darán inicio desde las 14:00 horas en las afueras del Palacio Municipal. Con estas acciones, indicaron, el municipio de Monterrey busca equilibrar el cuidado y la renovación de sus espacios públicos sin frenar la emoción de los aficionados de cara a la justa mundialista