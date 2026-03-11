Parque del Agua abrirá sin estar concluido: Samuel García

El gobernador no adelantó una fecha exacta para la conclusión total del proyecto, se espera que el Parque del Agua sea el mayor espacio ecológico del estado

El gobernador Samuel García aseguró que dentro de 15 días se abrirá al público la parte que ya se encuentra terminada del próximo Parque del Agua, ubicado en el municipio de Guadalupe, fecha que coincidirá con los partidos de repechaje rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mandatario estatal indicó que será hacia finales de marzo cuando se abran las puertas a la ciudadanía pero sin estar concluido.

“Ya va el puente que va a conectar el Parque Río la Silla con el Parque del Agua, van a ser en total dos, uno a nivel y otro elevado y está ya quedando. El domingo vino que está el río precioso, limpio, porque el alcalde sí lo está cuidando, garzas, patos, pájaros, gente corriente, como está literalmente en túnel de árboles. Entras y a la izquierda tienes el andador que te lleva el estado, enfrente la Pastora y a la derecha, ahí los veo en quince días, el Parque del Agua, más bonito que Fundidora”, explicó Samuel durnate un evento de entrega de camiones en el munciipio de Guadalupe. El proyecto se desarrolla en más de 70 hectáreas y los trabajos iniciaron en mayo de 2024. La obra forma parte de la estrategia estatal para ampliar los espacios verdes y recreativos en la zona metropolitana con cara al Mundial de FIFA 2026.

Aunque el gobernador no adelantó una fecha exacta para la conclusión total del proyecto, se espera que el Parque del Agua se convierta en el mayor espacio ecológico del estado y en el parque metropolitano más grande de Nuevo León.

De acuerdo con datos del estado, hasta el pasado 17 de enero, el proyecto presentaba un avance del 61 por ciento.

Apenas el domingo, Samuel García realizó un recorrido de supervisión por el área para revisar el progreso de los trabajos.