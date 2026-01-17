Paridad no debe etiquetarse, es un derecho: Mariana Rodríguez

La titular de Amar a Nuevo León subrayó que la paridad de género no debe etiquetarse con nombres propios ni proyectos políticos personales

Con un mensaje contundente sobre la propiedad colectiva de los derechos políticos de las mujeres, Mariana Rodríguez inauguró este miércoles la sexta edición del diplomado "Mujeres al Frente en la Política".

Ante más de 80 participantes, la titular de Amar a Nuevo León subrayó que la paridad de género no debe etiquetarse con nombres propios ni proyectos políticos personales.

"La paridad no es un favor. No es una concesión y no es una ocurrencia reciente. La paridad es un derecho de todas las mujeres, reconocido en la Constitución y construido a lo largo de décadas de lucha colectiva”, destacó Rodríguez. "No nació en Nuevo León, no empezó con este gobierno y mucho menos tiene el nombre propio. La paridad no pertenece a una persona, a una familia ni a un proyecto político. La paridad no es un nombre, no es una estrategia y no es una bandera personal. La paridad no es Mariana, la paridad somos todas".

En su discurso, hizo hincapié en que el avance de las mujeres en la esfera pública debe traducirse en una forma distinta de gobernar: una más cercana y humana que priorice a la niñez y a los sectores vulnerables.

Aseguró que es injusto adjudicar el concepto de paridad a una sola figura, pues se dejaría en el olvido a quienes abrieron camino cuando el voto y la participación femenina eran inexistentes.

"Hoy más que nunca estamos demostrando que sí se puede hacer política. Una política más humana, más cercana que vea por la niñez, por las mujeres y por la gente. Y quiero que tengan la certeza de que su voz sí importa. Su participación es necesaria y Nuevo León necesita liderazgos como el de cada una de ustedes.

El diplomado, organizado por el Instituto Estatal de las Mujeres (IEMujeres), se llevará a cabo del 14 de enero al 13 de marzo.

Patricia Salazar Marroquín, Presidenta Ejecutiva del instituto, reconoció en Rodríguez un referente de gestión por su trabajo en el centro Capullos, calificándolo como un ejemplo de "verdadera política".

Salazar Marroquín enfatizó la urgencia de que las mujeres ocupen más espacios de toma de decisiones regidurías y sindicaturas, diputaciones locales y federales y puestos clave en la administración pública.

Al cierre del evento, el Instituto Estatal de las Mujeres otorgó un reconocimiento a Rodríguez por su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo femenino en la entidad.