Pareja sale disparada de motocicleta tras choque en Monterrey

Según los primeros informes, la motocicleta avanzaba por Junco de la Vega cuando una camioneta que circulaba por Mallorca intentó incorporarse a la avenida.

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Una pareja terminó sobre el pavimento luego de salir proyectada de la motocicleta en la que viajaba, tras ser impactada por una camioneta que presuntamente se atravesó a su paso, al sur de Monterrey.

El fuerte accidente ocurrió durante la mañana en el cruce de Junco de la Vega y Mallorca Las Musas, en la colonia Arroyo Seco.

Según los primeros informes, la motocicleta avanzaba por Junco de la Vega cuando una camioneta que circulaba por Mallorca intentó incorporarse a la avenida.

Presuntamente, al realizar esta maniobra, la camioneta invadió la trayectoria de la motocicleta y provocó el impacto.

El golpe fue de tal magnitud que los dos ocupantes de la moto salieron disparados y terminaron cayendo violentamente contra el asfalto.

Paramédicos atendieron en el sitio a Fabián Muñoz, de 23 años, quien presentó lesiones, aunque no requirió ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar bajo atención prehospitalaria.

En tanto, Victoria Pérez, de 20 años, resultó con lesiones que requirieron su traslado a la Clínica 21 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

La conductora de la camioneta también fue valorada por los cuerpos de auxilio, luego de manifestar molestias y tensión en la espalda.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender a los involucrados y establecer mediante las investigaciones correspondientes cómo ocurrió el accidente.