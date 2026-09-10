Pareja sale disparada de motocicleta tras choque en Monterrey

Una pareja terminó sobre el pavimento luego de salir proyectada de la motocicleta en la que viajaba, tras ser impactada por una camioneta que presuntamente se atravesó a su paso, al sur de Monterrey.
El fuerte accidente ocurrió durante la mañana en el cruce de Junco de la Vega y Mallorca Las Musas, en la colonia Arroyo Seco.
Según los primeros informes, la motocicleta avanzaba por Junco de la Vega cuando una camioneta que circulaba por Mallorca intentó incorporarse a la avenida.
Presuntamente, al realizar esta maniobra, la camioneta invadió la trayectoria de la motocicleta y provocó el impacto.
El golpe fue de tal magnitud que los dos ocupantes de la moto salieron disparados y terminaron cayendo violentamente contra el asfalto.
Paramédicos atendieron en el sitio a Fabián Muñoz, de 23 años, quien presentó lesiones, aunque no requirió ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar bajo atención prehospitalaria.
En tanto, Victoria Pérez, de 20 años, resultó con lesiones que requirieron su traslado a la Clínica 21 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.
La conductora de la camioneta también fue valorada por los cuerpos de auxilio, luego de manifestar molestias y tensión en la espalda.
Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender a los involucrados y establecer mediante las investigaciones correspondientes cómo ocurrió el accidente.