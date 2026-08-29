Pareja resulta lesionada tras caer a un barranco en Santiago

Una pareja resultó lesionada tras desbarrancarse su vehículo todoterreno entre 200 y 250 metros en una zona de difícil acceso de Santiago, Nuevo León.

Una pareja resultó lesionada luego de que el vehículo todoterreno en el que viajaban se desbarrancara a una profundidad de entre 200 y 250 metros, en una zona de difícil acceso del municipio de Santiago, Nuevo León.

El accidente fue reportado durante las primeras horas de este viernes en el Camino al Alacrán, donde elementos de Protección Civil de Santiago acudieron para atender el reporte de un vehículo que había caído por un barranco.

La ubicación exacta del punto donde ocurrió el accidente complicó inicialmente las labores de búsqueda, debido a que los primeros datos proporcionados a los cuerpos de auxilio no permitían establecer con precisión el sitio de la caída.

Una vez localizado el punto aproximado, los rescatistas tuvieron que romper una cadena para poder ingresar al lugar y acercarse hasta la zona donde se encontraba el vehículo.

En el fondo del barranco localizaron un RZR, el cual había terminado aproximadamente entre 200 y 250 metros por debajo del camino. La profundidad y las condiciones del terreno dificultaron el acceso de los cuerpos de auxilio hasta los ocupantes.

En el sitio fueron atendidos una mujer de 29 años y un hombre de 24, ambos originarios de Guadalupe, quienes presentaban politraumatismos.

Después de recibir atención en el lugar, los dos lesionados fueron trasladados a un hospital de Montemorelos para continuar con su valoración médica. Elementos de Vialidad mantuvieron la custodia durante el traslado.

Mientras tanto, personal de Tránsito municipal permaneció en el sitio para supervisar las maniobras que se realizarían para determinar la forma en que sería extraído el vehículo accidentado.

Los cuerpos de auxilio también realizaron labores para eliminar riesgos en el área.