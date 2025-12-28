Pareja resulta ilesa tras volcarse en camellón de av. Revolución

Luego de elevarse por varios metros, un hombre y una mujer resultaron ilesos tras protagonizar este aparatoso accidente en la colonia Termolinos

Un volcadura de un automóvil ocurrió en el cruce de avenida Revolución y Andalucía en la colonia Termolinos al sur de Monterrey.

El accidente involucró a un vehículo Nissan Sentra rojo, el cual, de acuerdo a testigos, iba a exceso de velocidad, terminó perdiendo el control y subiría al camellón central, provocando que el automóvil se elevara varios metros y terminará volcado sobre la avenida.

Al arribo de elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, además de paramédicos del CRUM, se confirmó que el auto era tripulado por el conductor y una acompañante mujer, quienes ya se encontraban fuera de la unidad.

Resultan ilesos tras aparatoso accidente

Ambos fueron valorados en el lugar y no presentaron lesiones, por lo que permanecieron en el sitio para los trámites correspondientes.

El accidente provocó daños en una luminaria ubicada en el camellón central, sin afectar de manera significativa la vialidad.

Personal de Movilidad Monterrey quedó a cargo del incidente, mientras que Protección Civil descartó riesgos en la zona.