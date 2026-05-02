Pareja lesionada tras chocar contra camión de personal en Apodaca

Para poder auxiliar a la pareja, elementos de Protección civil tuvieron que utilizar herramienta hidráulica para cortar parte de la carrocería.

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Un hombre y una mujer resultaron gravemente lesionados al estrellar el vehículo en que viajaban contra un camión de personal y quedar prensados.

El accidente que movilizó a los cuerpos de auxilio ocurrió a las cinco de la mañana del viernes en el cruce de la calle Reforma y Rubén García frente a la colonia privada Los Castaños en Apodaca.

La pareja viajaba sobre la calle Reforma y debido a la velocidad y pavimento mojado, provocó que el auto derrapara.

Sin control se estrelló contra la parte posterior de un camión de personal, frente a una gasolinería.

El fuerte choque hizo que el automóvil quedara debajo de la pesada unidad con el frente completamente destrozado y los tripulantes atrapados.

Trascendió que la mujer que viajaba en el vehículo fue identificada como Elohim Badillo Romero, mientras que el conductor fue trasladado como no nombre a la clínica 67 del IMSS.

Para poder auxiliar a la pareja, elementos de Protección civil tuvieron que utilizar herramienta hidráulica para cortar parte de la carrocería.