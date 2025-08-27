Pareja herida tras ser embestida por camioneta en Libramiento

La camioneta habría chocado por alcance a la motocicleta, provocando que sus dos ocupantes salieran proyectados contra el pavimento

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una pareja resultó con heridas de gravedad luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por una camioneta la noche del domingo sobre el Libramiento Noreste, en el municipio de Escobedo.

El accidente se registró alrededor de las 22:00 horas, a la altura de la colonia Valle de San Francisco, en el cruce con la avenida Camino a Las Pedreras.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta habría chocado por alcance a la motocicleta, provocando que sus dos ocupantes salieran proyectados contra el pavimento y sufrieran golpes severos, principalmente en la cabeza.

Elementos de la Asociación Mexicana de Rescate acudieron de inmediato al lugar y brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, un hombre y una mujer jóvenes, quienes permanecían inconscientes debido a la magnitud de las lesiones.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a ambos en estado delicado a la clínica 21 del IMSS, donde quedaron bajo observación médica.

Durante las labores de auxilio, personal de rescate se mantuvo abanderando la zona hasta que los vehículos involucrados fueron retirados, lo que permitió restablecer la circulación en el área.