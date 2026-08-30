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Pareja escapa tras volcar en la Carretera Nacional

Por: Alejandro García

29 Agosto 2026, 09:59

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Una pareja salió ilesa de una volcadura en la Carretera Nacional y escapó del lugar, dejando abandonado un vehículo severamente dañado

Pareja escapa tras volcar en la Carretera Nacional
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Una pareja que viajaba en un vehículo participó en una volcadura durante esta madrugada y escaparon del lugar del accidente.

El choque y volcadura se registró en la carretera nacional en dirección de Linares a Montemorelos a la altura del tramo conocido como las Puentes entrada a Gil de Leyva.

De acuerdo a testigos señalaron que el auto compacto en color blanco circulaba por la carretera nacional de Linares a Montemorelos y al tomar la curva prolongada pierden el control y chocan contra el muro de contención terminando el auto volcado.

En el lugar algunos testigos señalaron que una pareja salió por su propio pie y escapó del lugar del accidente.

El vehículo quedó en un lateral de la carretera nacional abandonado y dañado por completo.

El auto se trataba de un Versa en color blanco con placas de circulación Ciudad de México.

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