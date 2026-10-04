Pareja es vinculada a proceso por explotación sexual en Monterrey

Tras un cateo en un spa de la colonia Vista Hermosa, un juez reclasificó el delito y dictó prisión preventiva para ambos implicados.

Una pareja fue vinculada a proceso por el delito de lenocinio, luego de un cateo realizado en un spa de la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

Alberto “N”, de 38 años, y Gabriela “N”, de 42, fueron detenidos el pasado 25 de septiembre.

Durante el operativo, una mujer de identidad protegida declaró que ambos administraban una cuenta bancaria utilizada para recibir depósitos relacionados con encuentros sexuales.

Aunque inicialmente fueron acusados por trata de personas con fines de explotación sexual, un juez reclasificó el delito como lenocinio y ordenó que permanezcan en prisión preventiva.

La Fiscalía tendrá tres meses para continuar con las investigaciones.