Pareja en Juárez pide ayuda tras accidente y enfermedad

La pareja enfrenta una doble batalla. Martha continúa con su tratamiento oncológico sin poder generar ingresos, mientras Gerardo necesita una cirugía urgente

La vida de Gerardo Valdez cambió por completo cuando decidió dejar su empleo para cuidar a su esposa Martha, quien lucha contra el cáncer. Para sostener su hogar, comenzó a fabricar muebles desde casa, trabajando con sus propias manos para no dejar caer a su familia en medio de la enfermedad.

Sin embargo, hace un mes, mientras realizaba uno de esos trabajos, sufrió un grave accidente con una sierra que le destrozó la mano. Perdió una gran cantidad de sangre y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde le realizaron múltiples suturas. Con el paso de los días, su situación empeoró: no puede mover los dedos y la herida presenta infección, lo que mantiene en riesgo su recuperación y le impide volver a trabajar.

Hoy, la pareja enfrenta una doble batalla. Martha continúa con su tratamiento oncológico sin poder generar ingresos, mientras Gerardo necesita una cirugía urgente que podría devolverle la movilidad. El problema es el costo: alrededor de 85 mil pesos que no tienen.

Sin ingresos y con la salud en juego, ambos piden apoyo para salir adelante. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 81 2445 6209 con Martha, o acudir a su domicilio en la colonia Santa Amparo, en Juárez, Nuevo León. En medio de la adversidad, su esperanza sigue siendo la solidaridad de la gente.