Paraliza Constitución protesta contra aseguradoras

El cierre vial se registra sobre la avenida Constitución, una de las más importantes del área metropolitana, y la calle Baudelaire. A la altura de la Virgen.

La avenida Constitución fue paralizada en plena hora pico a lo largo de al menos cuatro kilómetros por una protesta de víctimas de accidentes viales que denunciaban malas prácticas de aseguradoras.

Desde las 8:40 de la mañana hasta las 10:00 am una decena de manifestantes bloqueó la circulación a la altura de la calle Baudelaire.

Con pancartas y féretros se postraron sobre la principal arteria exigiendo los pagos por concepto de indemnización que, acusan, llevan años detenidos.

Compañías como BBVA, Primero Seguros y HDI fueron señaladas de dar largas y desatenderse de los casos.

Candelario Maldonado, abogado representante de los inconformes, argumentó que la inacción de las empresas se da incluso cuando hay veredictos y sentencias de la Fiscalía y el Poder Judicial.

“El mensaje es: las compañías de seguros no son empáticas, no son socialmente responsables como lo pregonan, y hacen todo lo dilatorio para no pagar.

“La práctica de ellos es que te canses y así no atender”, criticó.

Miles de automovilistas sufrieron retrasos al quedar inoperantes los carriles ordinarios de Constitución.

La fila de vehículos detenidos, en un panorámica símil a la de un estacionamiento, iba desde antes del cruce con Padre Mier, a la altura de Barrio Antiguo.

Únicamente la vía exprés avanzaba con relativa normalidad en algunos tramos, pero no servía para desfogar la carga vial atascada.

“No está avanzando nada, yo tenía una cita y ahorita ya la perdí, ya no voy a llegar porque está todo parado, no se vale que por unos la llevemos todos”, comentó una conductora a la altura de la calle Vallarta.

Y es que no únicamente Constitución sufrió los efectos de la protesta, sino que también se colapsaron las rutas alternas y vialidades aledañas por los vehículos que buscaban sacarle la vuelta al atorón.

La zona de la colonia Obispado fue una de las que presentaba tráfico como daño colateral.

Para las 9:30 de la mañana, personal de Tránsito de Monterrey se desplegó en algunos puntos de Constitución para coordinar incorporaciones seguras a los carriles exprés y tratar de aminorar la afectación.

Sin embargo, no fue sino hasta las 10:00 de la mañana que a circulación avanzó a buen ritmo con el retiro de la manifestación.

Cuestionado sobre el golpe a la circulación, Maldonado pidió empatía a la ciudadanía.

“Quiero terminar con una frase: `Cuando empiezas a exigir respeto resulta que eres problemático’.

“Ellos (los manifestantes) se merecen todo el respeto del mundo y lo vamos a pedir con el corazón en la mano para que las compañías de seguros y las autoridades aprieten a quien tengan que apretar para que se hagan responsables”, dijo.

Terminado el bloqueo el contingente se dirigió hasta las oficinas de Primero Seguros, ubicadas a unas cuadras de distancia, para colocar en las puertas coronas florales y féretros.

En total, según el abogado, se manifestaron familiares de 17 personas fallecidas en accidentes viales y de cuatro lesionados todavía en litigio.

“Mi esposo falleció en junio de 2024 y la aseguradora no se hace responsable, ha sido muy difícil todo”, compartió Martha Ibarra Saucedo.