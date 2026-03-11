Parabuses incompletos previo a Mundial 2026; se negaron permisos

De acuerdo con la funcionaria, 98 parabuses estaban destinados al municipio de Monterrey, principalmente en el primer cuadro de la ciudad

El proyecto estatal de instalación de parabuses de cara al Mundial de FIFA 2026 quedó inconcluso, luego de que no se lograra colocar la totalidad de las estructuras previstas en la zona metropolitana.

La meta original contemplaba la instalación de 500 parabuses en distintos municipios metropolitanos, sin embargo, se entregaron 402, informó María Guadalupe López Marchán, directora general del Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB).

Destinados a primer cuadro de la ciudad

De acuerdo con la funcionaria, 98 parabuses estaban destinados al municipio de Monterrey, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y sobre la avenida Constitución, pero no pudieron instalarse debido a que el gobierno municipal no otorgó los permisos correspondientes.

“La meta eran 500 parabuses, sin embargo gobernador, le tengo que informar que llegamos a 402 debido a que el resto estaba previsto para instalarse en Monterrey, en el primer cuadro y en Constitución y pues debido a los permisos no fue posible realizarlo”, explicó López Marchán.

Las declaraciones se dieron durante la entrega final del proyecto realizada en el estacionamiento del Estadio BBVA, evento al que acudieron el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú.

Rodríguez Cantú criticó la decisión del gobierno municipal de Monterrey.