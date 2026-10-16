Pandora celebrará 40 años de trayectoria con nueva gira

Los boletos para las presentaciones en la Arena Monterrey, Arena Guadalajara y Arena CDMX estarán disponibles a partir de este viernes a las 11:00 horas

El grupo Pandora iniciará una nueva etapa musical con Pandora 40, un espectáculo con el que continuará celebrando cuatro décadas de trayectoria, luego del éxito de Inesperado Tour, gira que recorrió México, Latinoamérica y Estados Unidos durante más de cuatro años.

La nueva gira dará continuidad a los festejos que comenzaron el año pasado con el lanzamiento del álbum Pandora 40 y la publicación de un libro inédito. A estas celebraciones también se sumó el reconocimiento Premio a la Excelencia Musical, recibido durante la pasada entrega de los Latin Grammy.

Con una propuesta renovada, el espectáculo conservará la esencia de las baladas que han marcado a distintas generaciones e incorporará nuevos arreglos musicales y éxitos de las décadas de los 80, 90 y 2000. El show también incluirá momentos para que el público cante, recuerde y se emocione con las canciones del grupo.

Como parte de esta celebración, Pandora busca mantener su conexión con sus seguidores y acercar su música a nuevas generaciones. Las novedades y las demás fechas de la gira podrán consultarse en las redes sociales oficiales de la agrupación.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Pandora 40?

Los boletos para las presentaciones en la Arena Monterrey, Arena Guadalajara y Arena CDMX estarán disponibles para el público general a partir del viernes 16 de octubre a las 11:00 horas.

En la Arena Monterrey, los boletos podrán adquirirse en Superboletos, las taquillas del recinto, El Palacio de Hierro e Innova Sport. Para la Arena Guadalajara también estarán disponibles en Mr. CD, mientras que para la Arena CDMX se podrán comprar en Farmacias del Ahorro, además de los puntos de venta compartidos.