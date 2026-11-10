PAN y PRI reorganizan sus fuerzas y crean bancada independiente

En la fracción del PAN se quedaría Carlos de la Fuente y Mirna Grimaldo mientras que en el PRI solo estarán Heriberto Treviño y Javier Caballero

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De manera inesperada y ante la posibilidad de que Movimiento Ciudadano tomara la mayoría en el Congreso del Estado, diputados que integraban la bancada del PAN y del PRI, conformaron un nuevo grupo independiente llamado Recuperemos Nuevo León.

Esta nueva bancada estará encabezada por la legisladora Lorena de la Garza, quien coordinará los trabajos.

Aunque la primera bancada independiente estaba conformada por el legislador Rodrigo Montemayor, los priistas y panistas tomaron su lugar.

Por ley, solo puede existir un grupo independiente, por lo que los integrantes de Recuperemos Nuevo León invitaron a Montemayor a sumarse.

La nueva bancada estará conformada por Del la Garza, Gabriela Govea, Ailé Tamez, Perla Villarreal, Claudia Caballero, Armida Serrato, Cecilia Robledo, Elsa Escobedo, Bertha Garza, Ignacio Castellano, José Luis Santos, Héctor Morales, Mauro Guerra, Itzel Castillo, Miguel Lechuga y Fernando Aguirre.

En la fracción del PAN se quedarían Carlos de la Fuente y Mirna Grimaldo, mientras que en el PRI solo estarán Heriberto Treviño y Javier Caballero.

Sandra Pámanes acusa irregularidades en la integración del grupo independiente

Durante la sesión del Pleno, Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano reclamó la integración al alegar que ya existía un Grupo Legislativo Independiente y por ley no se puede crea otro.

Incluso aseguró que se generó violencia institucional en contra de Montemayor al crear primero el grupo Independiente e imponerle a De la Garza como coordinadora.

“Debe existir un acta presienta (Perla Villarreal) firmada por el diputado Rodrigo Montemayor en el que acepta la incorporación de otras personas o de otros diputados a su Grupo Legislativo cosa que no existe en este momento”, precisó.

“No solamente están violando nuestro marco legal sino que también están generando violencia institucional en contra del diputado Rodrigo Montemayor al ser desplazado de la coordinación independiente por otra persona, así que no, no es el procedimiento”.

PRI y PAN frenan trámites relacionados con Rocío Montalvo

Durante la sesión, los diputados del PRI y PAN evitaron que la licencia de Rocío Montalvo se turnara en carácter de urgente al señalar que la diputada sufrió de violencia política y acoso.

También frenaron que se turnara con carácter de urgente la incorporación de Guadalupe Gárate como suplente de Montalvo.