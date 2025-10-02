PAN propone portal estatal de protección y bienestar animal en NL

Myrna Grimaldo propuso la creación de un portal estatal para garantizar transparencia en la protección animal en NL, con información actualizada y accesible

La diputada panista, Myrna Grimaldo Iracheta, propuso la creación del portal estatal de protección y bienestar animal con el objetivo de vigilar y transparentar la información relativa a la protección de los animales de compañía en Nuevo León.

La iniciativa, presentada como una reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado, busca establecer un mecanismo de acceso público y transparente a la información en esta materia.

La propuesta consiste en la adición de la Fracción LI al Artículo 3 y el Capítulo V bis "Del Portal Estatal de Protección y Bienestar Animal", que incluye cuatro nuevos artículos.

La legisladora explicó que la reforma establece la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con Salud, Parques y Vida Silvestre, y los Municipios, para habilitar y administrar este portal de acceso público.

La Secretaría de Medio Ambiente sería la responsable de la administración y actualización del sitio, mientras que las demás autoridades deberán remitir la información correspondiente. Además, la iniciativa establece que la omisión de actualización de la información será causa de responsabilidad administrativa.

Grimaldo Iracheta destacó que la principal novedad del portal será la transparencia.

"¿Qué novedades nos va a traer este portal? "Principalmente transparencia, principalmente la obligación de que se esté subiendo toda la información exacta y puntual de todos los municipios y no solo individual", señaló. "La responsabilidad de la conducción del portal sería de la Secretaría de Medio Ambiente [...] todos los Municipios tendrían la obligación de estar subiendo la información en forma trimestral para que el ciudadano la pueda consultar".

El sitio web deberá contar con una amplia gama de datos detallados para el conocimiento público, entre ellos registros oficiales: Asociaciones, criaderos y clínicas veterinarias autorizadas, centros de atención: Ubicación, animales resguardados, campañas y estadísticas, informes: De inspecciones y directorio de servicios autorizados, información adicional: Sobre fauna silvestre, convenios, reportes de la sociedad civil, así como opiniones y actas del Consejo Ciudadano.

La diputada mencionó que estados como la Ciudad de México y Jalisco ya cuentan con portales oficiales para la protección animal, sirviendo de ejemplo para la implementación en Nuevo León.