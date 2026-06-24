PAN-NL promoverá juicio político contra alcalde de El Carmen

Se detalló que el equipo jurídico del instituto se encuentra ya en la revisión del caso del edil emecista, que fue exhibido hace unos días

Policarpo Flores, dirigente estatal del PAN, anunció que su partido presentará ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra del alcalde del municipio de El Carmen, Gerardo de la Maza.

Mediante un comunicado, el líder panista detalló que el equipo jurídico del instituto se encuentra ya en la revisión del caso del edil emecista, que fue exhibido en un video agrediendo a un trabajador de la taquería Focos Amarillos ubicada en el municipio de San Pedro.

“Desde que se dio a conocer el tema giré instrucciones al equipo jurídico del partido para que de inmediato se pusieran a analizar el caso, pero más allá de cuestiones jurídicas, es reprobable que una persona que se supone debe brindar atención a la ciudadanía, pues en lugar de eso atente contra la integridad física de la misma”, señaló. “La agresión que cometió el alcalde en contra del trabajador no debe quedar impune; es por ello que presentaremos la solicitud de juicio político contra Gerardo de la Mazael, para que de esta forma también quede un precedente de que ningún funcionario público, sea del nivel que sea, tiene el derecho de agredir o de atentar contra la integridad de un ciudadano”

Flores agregó que las disculpas ofrecidas por el edil emecista no son suficientes, ya que además de realizarlas días después de los hechos, responden a la viralización de las imágenes donde aparece agrediendo al trabajador de la taquería y no a un sentimiento legítimo de culpa.

Video exhibe al alcalde de El Carmen agrediendo a mesero

El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, se encuentra en medio de la polémica después de que se difundió un video en el que presuntamente agrede al trabajador de una taquería.

De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio en el negocio de tacos Focos Amarillos, ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en el municipio de San Pedro.