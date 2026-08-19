PAN de NL abre puerta al PRI y perfila a Adrián de la Garza

La dirigencia estatal afirmó que aún no define candidatura para 2027 y mostró disposición a explorar alianzas con el PRI y otros perfiles externos

Al señalar que a nivel local no hay una decisión tomada, el PAN en Nuevo León abrió la puerta a las alianzas con el PRI y dejó sobre la mesa la opción de abanderar al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, como su perfil fuerte para la gubernatura en 2027.

A través de un comunicado oficial, el panismo neoleonés tomó distancia de las declaraciones emitidas desde la sede central del partido en la Ciudad de México respecto al escenario electoral en la entidad.

“Las expresiones realizadas a nivel nacional no representan una definición tomada por el PAN-NL respecto al proceso electoral de 2027, ni implican que desde nuestro estado se haya descartado algún perfil o escenario”, enfatizó el órgano estatal.

La dirigencia estatal, encabezada por Policarpo Flores, argumentó que la meta prioritaria es consolidar la propuesta política más competitiva para los próximos comicios locales, por lo que no ven inconvenientes en abrir sus procesos a liderazgos externos o explorar figuras como la candidatura común.

“Acción Nacional no objetaría ese registro por el hecho de ser priista, pues se busca hacer juntos la mejor oferta política para Nuevo León”, argumentó la dirigencia panista local.

Sin embargo, la postura choca frontalmente con lo expresado por el vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Jorge Triana, quien rechazó la factibilidad de una postulación simultánea sin un convenio de coalición de bloque, e instó al edil a optar por un solo partido.

“No existe esa figura en el estado de Nuevo León [...], por eso está descartado. En el caso de Adrián de la Garza, él va a tener que tomar una decisión si quiere participar en nuestro proceso interno o en el de otro partido”, advirtió Triana.

Mientras Adrián de la Garza y el dirigente estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa, han abogado por articular un bloque opositor amplio frente a las fuerzas competidoras en el estado, el PAN en Nuevo León reafirma su disposición a entablar acuerdos.