Palomazo Norteño encabezará fiesta del Grito en Monterrey

El programa incluye un Palomazo Norteño con Rosendo Cantú, Raúl Hernández, Eliseo Robles y Lalo Mora, además del Grupo Folklórico Fandangos de México

Nuevo León celebrará el Grito de Independencia con una fiesta gratuita el próximo 15 de septiembre en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció que la Noche Mexicana tendrá como atractivo principal un Palomazo Norteño con Rosendo Cantú, Raúl Hernández, Eliseo Robles y Lalo Mora.

También participará el Grupo Folklórico Fandangos de México, en una jornada que combinará música y tradiciones mexicanas.

El Gobierno estatal invitó a las familias a acudir a la celebración, cuyo acceso será gratuito. La fiesta se realizará en la Explanada de los Héroes, donde se concentrarán las actividades de la noche del Grito.

El 16 de septiembre habrá desfile

Los festejos continuarán el 16 de septiembre con el tradicional Gran Desfile Cívico-Militar de Independencia.

El recorrido reunirá a instituciones educativas, dependencias estatales, fuerzas de seguridad y agrupaciones civiles en la Explanada de los Héroes.

De esta manera, la Macroplaza concentrará durante dos días parte de las principales actividades conmemorativas del estado, primero con la Fiesta Mexicana del 15 de septiembre y posteriormente con el desfile del 16.