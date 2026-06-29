Países Bajos desata locura en Monterrey previo a duelo crucial

La selección neerlandesa fue recibida por decenas de aficionados con música regional y muestras de la cultura regiomontana antes de enfrentar a Marruecos

El ambiente mundialista se respira a tope en la urbe regia. Entre porras, música de acordeón y un ambiente verdaderamente espectacular, la selección de Países Bajos arribó a su hotel de concentración en la zona de Valle Oriente, siendo cobijada por la afición.

El fervor regio no se hizo esperar para recibir a la "Naranja Mecánica".

Al descender del autobús, las principales figuras del conjunto europeo, entre ellos Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Nathan Aké y el miembro del cuerpo técnico Nigel de Jong, fueron sorprendidos con el calor de la cultura local: se les obsequió el tradicional sombrero norteño mientras de fondo resonaba la música regional. Los futbolistas neerlandeses se mostraron sonrientes y agradecidos por el folclor mexicano, luciendo los sombreros ante los gritos de los seguidores.

Este recibimiento festivo sirve como la antesala perfecta para un partido de alta tensión.

Este lunes, Países Bajos se jugará la vida en el torneo cuando se enfrente a su similar de Marruecos sobre la cancha del Estadio Monterrey.

El panorama es claro para ambas escuadras: Conseguir la victoria para asegurar el pase directo a los octavos de final.