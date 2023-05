Pagan $700 por estacionamiento en concierto en Monterrey

Una regiomontana que acudió al concierto de Imagine Dragons contó la mala experiencia que vivió en el lugar donde dejó estacionado su vehículo

Por: Luz Camacho

Mayo 22, 2023, 16:30

Una usuaria de TikTok ha denunciado que estaban cobrando hasta 700 pesos por estacionar el automóvil durante el concierto de Imagine Dragons en Monterrey.

La usuaria Linda Platas publicó un video en donde se ven varios vehículos estacionados y señaló que un par de personas cobraron entre 500 y 700 pesos por carro, algo que parece muchos asistentes pagaron.

Señala que no tuvieron opción, pues ya que se habían estacionado 'nos la dejaron caer sin vaselina'.

Y eso no fue todo, pues al regresar a su vehículo luego de que se terminó el concierto, se dieron cuenta que no había nadie cuidando los carros, además de que no habían dejado espacios para que los vehículos pudieran salir con facilidad.

Incluso, un usuario comenta que él llegó a ver cómo algunos conductores batallaron para salir de ese estacionamiento.

Además, un usuario destacó que no estacionamiento era porque es una entrada de tráilers.

Asimismo, algunos otros usuarios le comentaron a la afectada que el costo del estacionamiento fue excesivo y que les 'vieron la cara', por lo que le recomendaron que a la próxima estaciones en lugares más retirados a donde va a ser el concierto o mejor utilizar transporte provado de aplicación.