Paga 92 mil pesos a Magnicharters; se queda sin viaje y reembolso

Afectados por la suspensión de actividades de Magnicharters planean reunirse afuera de las oficinas de la empresa para exigir avances en las investigaciones

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A casi dos meses de que Magnicharters suspendiera indefinidamente sus operaciones, decenas de afectados en Nuevo León continúan sin recibir respuesta ni el reembolso del dinero que invirtieron en vuelos y paquetes vacacionales.

Entre los más de 200 afectados en Monterrey, se encuentra Marisela Gutierrez, quien aseguró haber pagado 92 mil pesos directamente a la aerolínea para un viaje familiar a Cancún que nunca se realizó.

“Nosotros adquirimos el servicio directamente con Magnicharters. Cuando estábamos documentando las maletas en el aeropuerto, desapareció todo rastro de Magnicharters”.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, cuando más de un centenar de pasajeros se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Monterrey listos para abordar un vuelo con destino a Cancún.

Sin embargo, fueron informados de que el vuelo ya no aparecía en las pantallas y que la empresa había dejado de responder.

Marisela explicó que su familia perdió una inversión cercana a los 92 mil pesos, un viaje que había sido planeado por su padre antes de fallecer meses atrás.

“Nos quedamos sin el dinero, sin el viaje y afectados porque nos cometieron un robo".

De acuerdo con los afectados, ya acudieron ante la Profeco, pero aseguran que no hubo seguimiento al caso debido a que la empresa dejó de responder los requerimientos de la autoridad.

“Lo que pedimos es justicia y que encuentren a los responsables. No es justo que estas personas se escondan mientras cientos de familias perdieron su dinero”.

En los próximos días, varios afectados planean reunirse afuera de las oficinas de Magnicharters para exigir avances en las investigaciones y una solución a las pérdidas económicas ocasionadas por el cierre de la empresa.

Magnicharters suspendió operaciones tras enfrentar problemas financieros y de liquidez, dejando varados a pasajeros y acumulando reclamos de clientes en distintas ciudades del país.