Padres exigen solución por socavón en patio escolar de Guadalupe

Padres de familia se manifestaron en la primaria Eugenio Garza Sada, en la colonia Amistad, ante el riesgo que representa un socavón que cada vez es más grande

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un socavón que crece dentro del patio de la escuela primaria Eugenio Garza Sada encendió las alertas de padres de familia en Guadalupe, quienes se manifestaron para exigir una solución y condiciones seguras para sus hijos.

La preocupación de las familias se debe a que el hundimiento ha aumentado de tamaño, lo que representa un riesgo para los alumnos que acuden diariamente al plantel y juegan en esta área, que opera bajo la modalidad de tiempo completo.

De acuerdo con los padres de familia, una de las posibles causas sería la ubicación de la escuela cerca de una alcantarilla y la pendiente natural del terreno, por donde corre el agua de lluvia.

Aunque existen dos alcantarillas alrededor de la escuela, consideran que no son suficientes para atender el escurrimiento que genera inundaciones dentro del plantel.

La directora del plantel dio a conocer que desde junio de 2025 han presentado oficios ante las instancias correspondientes para solicitar atención al socavón y trabajos de deshierbe; sin embargo, las respuestas recibidas no se han traducido en acciones concretas.

Sí, han venido de Recursos Materiales, pero no nos han dado ninguna solución. El municipio simplemente nos ha llamado por teléfono y nos dice: ‘Ahí vamos, ahí vamos’, y nunca nos han dado una respuesta”, expresó la directora, quien manifestó su preocupación por un posible accidente dentro de la escuela.

Ante la falta de una respuesta concreta, padres de familia y personal escolar insistieron en que se atienda el problema para evitar que la situación ponga en peligro a sus hijos. “Espero, por el bien de los niños, que esta voz sea escuchada”, concluyó la directora.