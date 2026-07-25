Padres emprenden por Hayley y buscan costear terapias

Fue la necesidad de pasar más tiempo con Hayley para poder acompañarla a sus terapias que sus padres, Andrea y Brandon, apostaron por su emprendimiento.

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Hayley, una pequeña de cuatro años, quien padece de parálisis cerebral, se ha vuelto el motor de sus padres, quienes día a día salen a la calle a vender un peculiar postre, fresas con crema.



Ubicados en la calle Nogal y el camino a Santa Rosa en Apodaca, Hayley siempre recibe a todos con una sonrisa.

“Queríamos tener un poquito más de tiempo antes con ella y ya cuando le hicieron la operación, pues obviamente aquí para darle un poquito y puedes estar con ella cuando la vayan a operar en su recuperación y todo eso entonces también pues para solventar todos los gastos de ella, porque es una niña que tiene mucha necesidades especiales y pues son muy caras, entonces este pues sí, más que nada fue por eso y también para poder pasar un poquito más de tiempo con ella que ya pues también había a otras personas que respira aire fresco que no está en el lugar encerrado, y pues yo la verdad si le gusta mucho estar aquí”



Y es que fue la necesidad de pasar más tiempo con Hayley para poder acompañarla a sus terapias que sus padres, Andrea y Brandon, apostaron por su emprendimiento.



“Sí, nos sentimos muy contentos, debido a que esto ya lo teníamos planeado desde hace tiempo atrás. Yo creo que todo fue pensando en Haley, principalmente para darle una mejor calidad de vida y, pues, principalmente para tener más tiempo con ella, porque los trabajos anteriores nos consumían mucho tiempo; no nos daba, pues, realmente darle sus ejercicios, sus terapias, como debían de haber sido.”



“Lo mejor que queremos es tener una estabilidad para que ella pueda tener una mejor calidad de vida, que ella pueda tener todas las terapias necesarias, todos sus aditamentos necesarios, pero, primeramente Dios, esperemos que salga viendo la operación, eso es lo que más queremos y, pues, que pronto la llegue a poder dejar también el botón”



Además de eso, la pequeña está próxima a ser sometida a tres operaciones, las cuales son costosas, y aunque cuentan con el apoyo de la gente, el precio es elevado.



“A ella le van a hacer un gasto esto, M.I.A., una piloplastia y una con obligatorias. Esto debido a que a Hailey se le va la comida a los pulmones, entonces todo lo que ella ingiere, ya sea agua, medicamento o comida, se le va un poquito al pulmón”



De lunes a domingo, a excepción de los miércoles de 6:30 a 10:30, los tres como familia, comienzan con la venta de charolas y vasos de fresas.

Y aunque los días son pesados, existe un motorcito de ojos verdes, con una sonrisa que anima cada vez.



“No hay nada en este mundo que no estemos dispuestos a hacer por ella. Yo creo que lo único que le puedo decir es que la amo y, pues, mi adoración”.