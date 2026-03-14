Padres denuncian presuntos abusos en secundaria de Monterrey

Los denunciantes aseguraron que varios estudiantes han sido sancionados de manera excesiva y que el ambiente dentro de la secundaria se ha visto afectado

Padres de familia de la secundaria número 12 “Dr. Gabino Barreda” denunciaron presuntos abusos de poder por parte de la subdirectora del plantel y de una maestra, a quienes acusan de aplicar castigos severos contra alumnos y mantener un trato inadecuado tanto con estudiantes como con algunos docentes.

Plantel ubicado en la colonia Juana de Arco

De acuerdo con los inconformes, los hechos se registran al interior del plantel ubicado en la colonia Juana de Arco, en el municipio de Monterrey, donde señalan que las autoridades escolares también han impedido que los padres participen en actividades o mejoras relacionadas con la escuela.

Señalan sanciones excesivas contra alumnos

Los denunciantes aseguraron que varios estudiantes han sido sancionados de manera excesiva y que el ambiente dentro de la secundaria se ha visto afectado por el comportamiento de ambas trabajadoras educativas.

Incluso, indicaron que lograron obtener imágenes de las cámaras de seguridad del plantel donde presuntamente se observa la manera en que se dirigen o actúan con los alumnos.

Denuncias formales sin respuesta

Ante esta situación, señalaron que ya han presentado denuncias formales y enviado oficios a las autoridades educativas correspondientes; sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han recibido respuesta ni se ha informado sobre alguna investigación.

Solicitan intervención de autoridades

Los padres de familia solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para que se investigue el caso y, en su caso, se separe de sus cargos a la subdirectora y a la maestra señaladas, con el fin de garantizar un ambiente seguro y adecuado para los estudiantes.