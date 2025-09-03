Padres denuncian malos tratos en kínder de Juárez

De acuerdo con los testimonios, en el turno vespertino, la directora presuntamente ordenó encerrar a un grupo de alumnos junto con su maestra en un salón

Padres de familia se reunieron a las afueras del jardín de niños Salvador Zubirán Anchondo, ubicado en la colonia Portal de Juárez, en el municipio de Juárez, luego de que, en el primer día de clases, se presentaran malos tratos en contra de los pequeños estudiantes.

De acuerdo con los testimonios, en el turno vespertino, la directora del plantel educativo presuntamente ordenó encerrar a un grupo de alumnos junto con su maestra en un salón sin aire acondicionado y sin permitirles salir al baño.

“La directora María Vázquez había dado órdenes de encerrar con todo y maestra a los niños”, dijo Ángeles Montoya, madre de familia.

Los denunciantes afirmaron que las condiciones en las que permanecieron los menores provocaron afectaciones físicas.

“Se hicieron en sus propias prendas (necesidades fisiológicas) y se vomitaron”, relató Ángeles.

Algunos padres expresaron su preocupación por el impacto que tuvo el hecho en la salud emocional de los niños.

“Mi hijo en la noche tuvo pesadillas, es mi hijo y me duele”, declaró la madre de uno de los afectados.

Ante esta situación, las madres y padres exigieron la intervención inmediata de las autoridades educativas para retirar a la directora de su cargo.

“Queremos hacer un llamado a la secretaría de educación para que retiren a la directora”, manifestó Lizeth Martínez.

Los padres continuarán alzando la voz hasta que se tomen medidas concretas en contra de estos presuntos maltratos.