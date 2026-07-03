Padres de Wendy agradecen tras localizarla con vida

Eunice explicó que, por el momento, no cuenta con información detallada sobre cómo o dónde fue localizada su hija, ya que está bajo resguardo de la autoridad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Entre lágrimas, alivio y agradecimiento, los padres de Wendy Nahomi Martínez Martínez, la adolescente de 17 años localizada con vida tras permanecer seis días desaparecida, compartieron el dolor que vivieron durante su ausencia y la tranquilidad que ahora sienten al saber que su hija está sana y salva.

Luego de confirmarse su localización por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la madre de la menor, Eunice Martínez, agradeció públicamente a todas las personas e instituciones que participaron en la búsqueda.

“Lo único que puedo hacer es dar gracias a Dios porque mi hija fue encontrada sana y salva”, expresó.

Eunice explicó que, por el momento, no cuenta con información detallada sobre cómo o dónde fue localizada su hija, ya que esos datos permanecen bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

“Si me piden detalles, yo no los tengo. Los pormenores de dónde, cómo y por qué los tiene la Fiscalía, que es la encargada del caso”, señaló.

La madre confirmó que Wendy se encuentra actualmente bajo resguardo del Sistema DIF Nuevo León, donde se siguen los protocolos correspondientes para garantizar su bienestar físico y emocional.

Recordó que los días posteriores a la desaparición fueron de profunda angustia y desesperación, especialmente porque no existía información clara sobre su paradero.

“Fueron días de mucho dolor, de mucha desesperación, como padres y como seres humanos”, dijo.

La familia destacó que la fe jugó un papel fundamental durante la búsqueda. Como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, señalaron que recibieron apoyo espiritual y emocional de familiares, amigos y personas de distintas partes del país e incluso del extranjero. También agradecieron el apoyo de los medios de comunicación, particularmente de Info7, por la difusión del caso.

“También agradecemos a cada uno de los que vinieron a este lugar, a cada una de las televisoras que hasta ahorita nada más fueron ustedes como Info 7, TV Azteca. Les agradecemos por la gran difusión de la desaparición de mi hija Wendy Nahum. Y damos gracias a Dios que está con vida y está bien y como les comento, no sé más por menores, solo la fiscalía es el encargado de llevar su caso.” relató.

Por su parte, el padre de Wendy relató que la noticia de la desaparición lo golpeó profundamente. Señaló que, conforme pasaban las horas y luego los días, la angustia crecía al no tener noticias de su hija.

“Yo me desesperé y sufrí mucho con mi esposa. Fueron días muy pesados”, confesó.

Explicó que participó activamente en brigadas de búsqueda, recorriendo calles, colonias y espacios concurridos con la esperanza de encontrarla entre la multitud.

Incluso recordó que acudió al Parque Fundidora durante un evento masivo, con la esperanza de verla entre miles de personas.

“Yo iba volanteando con la esperanza de verla en la multitud”, dijo.

El momento que cambió todo llegó durante la madrugada, cuando recibieron una llamada de personal de la Fiscalía.

“Cuando sonó el teléfono, sentí que era una noticia importante… y así fue”, relató.

Ambos padres confirmaron que ya pudieron verla y abrazarla, aunque Wendy permanece bajo resguardo institucional mientras continúan las evaluaciones y entrevistas correspondientes.

Sobre el primer contacto con su hija, señalaron que Wendy rompió en llanto, mientras ellos le reiteraban que no estaba sola y que contará con todo su apoyo.

“A Wendy ya la abrazamos, sí, la vimos, nosotros la vimos, la abrazamos, pero se siguen los protocolos de la fiscalía y voy a volver a ver a mi hija, está en el dif por el bienestar de ella, sí, por su integridad de mi niña les agradezco infinitamente a cada uno de esas personas que postearon, que nos acompañaron de madrugada a postear, le dijimos que ahí estábamos, que la vamos a apoyar y que vamos a salir adelante”, compartieron.

La familia aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a no ignorar los boletines de búsqueda y compartirlos cuando sea posible, al recordar que detrás de cada ficha hay familias enteras viviendo una pesadilla.

“Cuando vean un boletín, compártanlo. Hay muchas madres, padres e hijos buscando a sus seres queridos”, pidieron.

Aunque todavía permanecen sin conocerse públicamente las circunstancias de la desaparición y localización de Wendy, sus padres aseguran que hoy lo más importante es que está viva.

“Ayer llorábamos y hoy reímos. Mi hija está con vida… y eso es lo más importante”, concluyeron