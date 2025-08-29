Padres de familia hacen largas filas para comprar uniformes 

La alta demanda ha provocado largas filas dentro y fuera de los locales, muchos de los cuales están trabajando a marchas forzadas

A tan solo unos días del regreso a clases, el centro de Monterrey ya luce bastante concurrido.

Decenas de padres de familia ya hacían largas filas en busca de uniformes escolares para sus hijos.

Desde temprano, las calles del primer cuadro de la ciudad se llenaron de mamás y papás que buscaban las mejores ofertas en camisas, pantalones, faldas y calzado escolar.

De acuerdo con algunos padres, el tiempo que hacen esperando ingresar a las tiendas ronda entre los 30 y 45 min.

El regreso a clases es el próximo lunes primero de septiembre, por lo que se espera que el flujo de compradores se intensifique aún más en los días restantes.