Padres acusan abuso en primaria de Apodaca y piden solución

Los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases como medida de protesta, y advirtieron que no lo harán hasta que las autoridades les brinden una solución

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Padres de familia de una escuela primaria en el municipio de Apodaca denunciaron un presunto caso de abuso sexual al interior del plantel, situación que ha generado preocupación e inconformidad entre la comunidad escolar.

Ante ello, madres y padres decidieron no enviar a sus hijos a clases como medida de protesta, y advirtieron que no lo harán hasta que las autoridades les brinden una solución clara.

Señalaron que, en caso de que el maestro señalado regrese al plantel, los menores tampoco volverán a las aulas, con el objetivo de no exponerlos a una situación de riesgo.

Los inconformes informaron que actualmente mantienen pláticas con la Secretaría de Educación y se encuentran en espera de una resolución definitiva sobre la situación del docente.

Asimismo, explicaron que han propuesto la instalación de cámaras de vigilancia dentro de la escuela, incluso cubriendo ellos mismos los costos, con la intención de reforzar la seguridad en cada uno de los salones. Sin embargo, señalaron que el director del plantel no ha autorizado esta medida.

Los padres de familia reiteraron su exigencia de garantizar la seguridad de los alumnos y de que se esclarezcan los hechos, mientras continúan a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades correspondientes.