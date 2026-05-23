Padres abandonan a hijo en vehículo para trabajar en Guadalupe

La pareja dejó al niño dentro del automóvil por un lapso aproximado dos horas, y argumentaron que no tenían con quién dejarlo mientras acudían a trabajar.

Elementos de la Policía de Guadalupe rescataron a un menor de 5 años que fue encontrado encerrado al interior de un automóvil en el estacionamiento de una plaza comercial, luego de que presuntamente permaneciera ahí durante varias horas mientras sus padres trabajaban.

Reporte al C4 moviliza a las autoridades

La intervención ocurrió después de que el sistema de monitoreo del C4 recibiera una alerta sobre un niño que se encontraba solo dentro de un vehículo estacionado en Plaza Arcadia, ubicada en el cruce de Avenida Eloy Cavazos y Camino Real, en la colonia Camino Real.

Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron que el menor estaba dentro de un automóvil Kia Óptima negro. Personal de seguridad privada de la plaza ya se encontraba vigilando el área mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Padres aseguran que no tenían con quién dejar al menor

Minutos más tarde arribaron los padres del niño, quienes explicaron a los policías que lo habían dejado dentro del vehículo aproximadamente durante dos horas debido a que no contaban con alguien que pudiera cuidarlo mientras acudían a trabajar.

Tras conocer los hechos, los uniformados realizaron la detención de Héctor Hugo, de 38 años, y Saira Nayeli, de 37.

Menor queda bajo resguardo del DIF

El niño fue puesto bajo protección de elementos especializados de Protección a la Mujer y posteriormente trasladado al DIF Monarcas, donde quedó a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León.

En tanto, los padres fueron turnados ante el Ministerio Público para ser investigados por el presunto delito de abandono de persona.