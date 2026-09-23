Padre pierde contacto con su hijo y denuncia ante Fiscalía

Juan Usbaldo Casas Pérez contó que su hijo Emiliano, al ya no contestarle los mensajes de WhatsApp, decidió buscarlo en la escuela secundaria

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Con la ilusión de llevar una convivencia que habría definido un juez de distrito, un padre de familia reportó a su hijo como desaparecido tras no encontrarlo en su escuela, pues asegura que la madre se lo llevaría a Estados Unidos.

Juan Usbaldo Casas Pérez contó que su hijo Emiliano, al ya no contestarle los mensajes de WhatsApp, decidió buscarlo en la escuela secundaria y para sorpresa fue dado de baja y la mamá, expareja de él, se lo habría llevado con ella a vivir a Estados Unidos, pues cambió su lugar de residencia.

Padre buscaba convivir con su hijo por su cumpleaños

Casas Pérez mencionó que el 18 de septiembre, día en que cumplió años, él como padre pretendía convivir con su hijo y ya no estaba inscrito porque fue dado de baja hace apenas unos días de la secundaria en la que estudiaba.

Denuncia ante la Fiscalía por sustracción de menores

Dijo que interpuso la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía por sustracción de menores al perder toda comunicación con su hijo Emiliano, de 13 años de edad.

Ahora mencionó que espera que las autoridades le resuelvan la situación que ahora denunció en la Fiscalía para tratar de localizar a su hijo.