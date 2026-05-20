Padre muere ahogado intentando salvar a su hijo en Montemorelos

Testigos dijeron que el menor resbaló en un canal de riego y cayó al embalse que tenía fuerte corriente, que arrastró a ambos

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Un padre de familia murió ahogado al tratar de salvar a su hijo, quien cayó en un canal de riego en Montemorelos.

Las autoridades informaron de manera preliminar que el fallecido fue identificado como Sergio Refugio Luna González, de 52 años.

Su padre se encontraba trabajando con más personas en una obra a la altura de la comunidad Las Puentes, a metros de un canal de riego y con él se encontraba su hijo de 17 años de edad.

Testigos dijeron que el menor resbaló en el canal de riego y cayó al embalse que tenía fuerte corriente.

Su padre, Sergio Refugio, se lanzó al arroyo en busca de su hijo y la corriente se los llevó a los dos.

Unos metros más adelante, otro testigo lanzó una cuerda para sacar al hijo, mientras que al papá varios lograron sacarlo y darle los primeros auxilios, pero ya nada pudieron hacer.

Los paramédicos de la Cruz Roja junto con Protección Civil le dieron los primeros auxilios de RCP pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La policía acordonó el lugar donde había fallecido el padre de familia y más tarde se presentó gente del Ministerio para investigar los hechos.