Padre denuncia negligencia en muerte de hijo en Hospital Ángeles

El padre del pequeño Aquiles hizo un llamado a todo el público a que piense dos veces antes de acudir al Hospital Ángeles.

Un padre de familia devastado por la muerte de su hijo de tan solo dos años de edad acusó a los médicos del Hospital Ángeles de mala praxis.

Carlos Jesús Mendoza Contreras, padre del menor identificado como Aquiles Sebastián Mendoza Peña, denunció a través de redes sociales la presunta negligencia médica tras un procedimiento realizado en el Hospital Ángeles ubicado en el municipio de San Pedro.

Según el relato del padre, hace cuatro meses le diagnosticaron a su hijo estenosis pulmonar, por lo que el cardiólogo pediatra Juan Carlos Tirado les informó a él y a su esposa que el menor requería un procedimiento conocido como "valvuloplastía pulmonar".

Confiado en que el procedimiento era "muy poco invasivo", según le informaron, y con la esperanza de mejorar su calidad de vida, accedieron a que su hijo fuera sometido a dicha intervención quirúrgica. Sin embargo, Aquiles perdió la vida.

'No nos señalaron riesgos'

De acuerdo con el cardiólogo Juan Carlos Tirado, la "valvuloplastía pulmonar" era para mejorar la irrigación sanguínea entre el corazón y los pulmones, y aseguró a los padres de Aquiles que dicho procedimiento era tan efectivo que era considerado ambulatorio y que se practicaba en una sala de hemodinamia.

Incluso, les informaron que podían salir en un día, en unas horas o bien al día siguiente para observación del menor, pero que era un procedimiento totalmente seguro y que no tenían de qué preocuparse.

Sin embargo, el padre de Aquiles también aclara que los médicos nunca les informaron sobre los riesgos.

"Nunca fueron precisos en informarnos lo que podía o no podía pasar, no nos señalaron riesgos, solamente nos dijeron que era un procedimiento poco invasivo muy seguro", relató el señor Mendoza Contreras.

Otro doctor operó a su hijo

A pesar de que fue el cardiólogo Juan Carlos Tirado quien presuntamente sugirió el mencionado procedimiento, este no lo llevó a cabo, sino otro médico a quien el padre identificó como Gerardo Izaguirre, cardiólogo pediatra en dicha especialidad, el mismo que 'nunca dio la cara' a los padres o se acercó para hablarles de los riesgos.

Creen que médicos ocultaron hora de la muerte

El señor Carlos lamentó haber confiado en un hospital que presume ser de los mejores o el mejor de México, el Hospital Ángeles, así como en el médico que diagnosticó a su hijo, pero que a la hora de la cirugía no fueron precisos ni profesionales.

Los padres del pequeño Aquiles creen que los médicos ocultaron la hora de la muerte de su hijo.

"Creemos por lo que vimos, por lo que percibimos, que ellos simularon un supuesto código azul que significa riesgo inminente, paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio; pensamos, por lo que vimos mi esposa y un servidor, que ellos ocultaron la hora exacta en la que murió mi hijo por una mala praxis.

Hacen llamado para no acudir al Hospital Ángeles

El señor Carlos también denunció que el hospital incurrió en acoso y amenazas al mandarles personas de seguridad cuando asegura que solo estaban asustados y pidiendo información de lo que pasaba.

También aprovechó la difusión en redes sociales de su video para hacer un llamado a todo el público a que piense dos veces antes de acudir al Hospital Ángeles.

"Que no se vayan por el supuesto renombre, que piensen dos veces antes de permitir que intervengan a su hijo, que por favor, nos ayuden a divulgar porque no quiero que le vuelva a pasar a otra persona", advirtió.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tomó conocimiento del caso y abrió una carpeta de investigación.