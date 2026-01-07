Paciencia es punto clave para el regreso a clases

Este jueves niños de nivel básico regresan a clase y el cambio de rutina después de vacaciones puede ser abrumador para muchos, por lo que la paciencia es clave

Este jueves los niños y niñas de nivel básico regresan a clases y el cambio de rutina después de las vacaciones de invierno puede ser abrumador para muchos de ellos, por lo cual la paciencia es un punto clave en este punto. Debido a este periodo de receso, los menores sueles perder su rutina, no tener tareas por entregar, cambiar su dieta y cambiarlo todo de un día a otro para regresar a las clases puede ser difícil para muchos de los niños. “El regreso a clases es difícil para algunos más que para otros, y pensando en los papás, yo les recomiendo mucho que tengan paciencia y flexibilidad, paciencia, porque, pues, se debe entender que, pues los niños vienen de otras rutinas, vienen de comer todo el día, de tener de no tener horarios. “Entonces, de pronto, tener que levantarse temprano, sobre todo si trasnochaban, pues es difícil para ellos, además de que, pues puede ser abrumador también el hecho de regresar a convivir con todos los demás compañeritos”, dijo la psicóloga Yazmín Morales. Agregó que, también es eficiente el preparar mentalmente a los niños, irles recordando que ya es hora de regresar a clases e intentar acomodar las rutinas días antes para que tampoco sea tan brusco el cambio en los menores. “Es totalmente recomendable que vayan viendo la forma de reacomodar su horario, de irles desde reducirles el consumo de dulces, invitarlos a que se duerman más temprano. “Empezar otra vez a tomar las rutinas, de acomodar la mochila, los útiles, este y seguramente uno, dos, tres días antes de empezar a de regresar a clases, no va a ser suficiente, pero pues al menos de aquí a una semana sí hay que tener mucha paciencia para que los niños vuelvan a retomar sus hábitos y se acostumbren”, agregó la psicóloga. Por parte otra parte, en lo que le corresponde a los maestros también recomendó que en los primeros días hagan que los menores puedan regresar a los hábitos de convivencia y trabajo en equipo entre los compañeros de clase.