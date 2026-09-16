¿OVNI en Monterrey? Revelan qué era la extraña luz del cielo ayer

Algunos testigos describieron haber visto una luz fluorescente, incluso con tonalidades verdes, que parecía avanzar o proyectarse sobre el cielo.

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Una extraña luz que apareció la noche del lunes en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey sorprendió a habitantes que no tardaron en preguntarse si se trataba de un objeto volador no identificado.

La luz, que fue observada desde sectores de Monterrey, Santa Catarina y Guadalupe, permaneció aparentemente fija durante alrededor de 30 minutos y pudo ser captada en fotografías y videos.

Algunos testigos describieron haber visto una luz fluorescente, incluso con tonalidades verdes, que parecía avanzar o proyectarse sobre el cielo.

De acuerdo con el instructor de astronomía Pablo Lonnie Pacheco Railey, no se trató de un cometa, meteoro, chatarra espacial, el rastro de un bólido, la estela de condensación de una aeronave ni el lanzamiento de un cohete.

Entonces, ¿qué era?

Se trataba de un láser que iluminaba un banco de bruma, lo que provocó que el haz de luz pudiera apreciarse a gran distancia y generara el efecto extraño en el cielo.

Pacheco Railey explicó que, debido a la cercanía de las celebraciones del 15 de septiembre, aparentemente se realizaban pruebas para la noche festiva.

El origen exacto del espectáculo de luces no fue identificado, por lo que no se tiene claro qué municipio o entidad llevaba a cabo las pruebas.

Además, el haz cambiaba de color y en algunos momentos mostraba tonalidades relacionadas con los colores de la bandera de México.

La aparición de la luz generó sorpresa entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales incluso preguntaron si finalmente habían presenciado un OVNI.