¡Otro milagro! Oficiales de Apodaca ayudan en otro parto

Lo que parecía ser una carrera contra el tiempo terminó en un final feliz este martes, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca (SSPYV) se convirtieron en parteras improvisadas para recibir a una nueva ciudadana en el estacionamiento de su delegación.

Una carrera que no llegó a la meta

Eran las 14:05 horas cuando un vehículo Chevrolet color plata, perteneciente a una plataforma de transporte, entró de emergencia al estacionamiento de la Delegación de Supervisión, ubicada en la Carretera a Dulces Nombres y Paseo de las Flores, en la colonia Parque Industrial Avante Aeropuerto.

César, de 24 años, descendió del auto desesperado pidiendo auxilio: su esposa, Estefani, de 21 años, estaba en labor de parto activa. La pareja, procedente de la colonia Villa Regina en Pesquería, intentaba llegar a su clínica del IMSS, pero la naturaleza tenía otros planes.

Heroínas uniformadas

La respuesta fue inmediata. La policía Isabel Jatziri y la escribiente Fabiola tomaron el mando de la situación. Para Fabiola, el escenario era familiar, pues apenas hace unas semanas había participado en un auxilio similar.

A las 14:14 horas, gracias a la asistencia de las funcionarias, Estefani dio a luz a una niña sana en el asiento del vehículo. Mientras tanto, la guardia de proximidad coordinaba por radio el arribo de servicios médicos.

Un estacionamiento con 'estrella'

Tras el alumbramiento, paramédicos de Mi Ambulancia llegaron al sitio para estabilizar a la madre y a la recién nacida, trasladándolas posteriormente al Hospital Materno Infantil para su valoración definitiva.

Este evento marca una coincidencia asombrosa para la delegación, que el 16 de enero auxilió a una joven de 19 años quien también dio a luz a una niña en este mismo estacionamiento.

Hasta el último reporte, tanto Estefani como su bebé se encuentran en excelentes condiciones de salud, dejando una jornada de orgullo para los elementos de seguridad de Apodaca que, una vez más, demostraron que su servicio va mucho más allá de la vigilancia.