¡Otra de Trazzo! Exempleados los acusan de no pagar finiquitos

Exempleados de la desarrolladora Trazzo protestaron porque los despidieron sin pagarles un solo peso, y muchos ya tienen hasta 10 meses esperando

Trabajadores de la empresa Trazzo Urbano, que pertenece a Grupo Internacional de Inversiones (IDEI), propiedad del desarrollador Alberto de la Garza Evia, protestaron porque los despidieron sin pagarles un solo peso, y muchos ya tienen 10 meses esperando el pago.

Con el argumento de falta de liquidez, los ceses del personal comenzaron en diciembre del 2024 y arreciaron en este 2025, sin entregarles las indemnizaciones de ley.

Esta empresa ha estado esta semana en el ojo del huracán, pues es la que desarrolló el Fraccionamiento Catujanes, que es donde se registró el 25 de septiembre una inundación y colapso de una barda que posteriormente derivó en la muerte de un bebé de siete meses.

Empleados dijeron que la plantilla era de cerca de 300 empleados, entre ellos de Administración y Ventas, y ya despidieron a la mayoría.

Una gran parte son profesionistas, con maestrías y doctorados, entre ellos arquitectos y licenciados; y les adeudan cantidades que, según cada caso, van desde los $40,000 pesos hasta $1 millón de pesos.

Para no liquidarlos, la empresa les entregó a cada uno ocho pagarés mensuales firmados por los directivos, pero no se los han pagado. Los pagarés están firmados por Jorge Martínez Páez, de la Dirección General, y Mario Alberto Flores, del Jurídico.

“Yo recibí amenazas del equipo de Auditoría... me dicen que no me van a pagar”, afirmó una de las empleadas.

“A los empleados que quedan ahorita los dieron de baja: no tienen prestaciones, nada, ni seguro (IMSS), ni nada. Los dieron de baja, también con pagarés”, acusó.

Por “Trazzo Urbano”, identificaron como responsable a Alberto de la Garza Evia; y por Internacional de Inversiones (IDEI), señalaron a Jorge Miguel Rocha Fuentes, Gabriel Canales Zambrano y al mismo De la Garza Evia.

“Nos corrieron sin liquidación, que porque la empresa no tenía flujo, primero corrieron a 150, esto empezó en diciembre, en abril corrieron a más, se detuvieron un poco y en agosto reiniciaron. A todos nos dieron pagarés con promesas de pago.

“No me han pagado nada, me traen a la vuelta. El primer pagaré me lo dieron en mi última catorcena. Me quedaron 7 pagarés completos con promesa de pago cada fin de mes’’, dijo uno de los empleados.

Con información de elhorizonte.mx