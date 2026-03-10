VIE 14 FEB
Otorgan Premio Tecnos Nuevo León 4.0 a 10 proyectos

Por: Diana Leyva

09 Marzo 2026, 17:40

Esta iniciativa busca promover el desarrollo tecnológico y la transformación digital, así como vinculación entre gobierno y sector empresarial

El Gobierno del Estado otorgó este lunes el Premio Tecnos Nuevo León 4.0 a 10 proyectos de innovación industrial para reconocer a empresas, instituciones y emprendedores que desarrollaron propuestas relacionadas con tecnologías avanzadas.

Estas son las cuatro categorías galardonadas

En la ceremonia se brindaron los premios en las siguientes categorías: 

Ciudad Inteligente

  • "Sovra: La infraestructura pública de confianza digital", Sorva
  • “Generation TIncluye Tech”, de Generation Mexico
  • “Parque 5.0 – Smart & Green Hub”, de AYM Global
  • “Gemelo digital de la movilidad”, del Tecnológico de Monterrey

Desarrollo y Transformación en Industria

  • “M.A.I.C. (Control Maestro con Inteligencia Artificial)”, de CEMEX
  • “FRELIA – Asistente virtual inteligente para soporte y fallas en automatización industrial”, de Frenkel Engineering
  • “ALMA System”, de Kia México
  • “Desarrollo y Transformación en Industria: Integración de Robótica autónoma y Machine Learning para la construcción 4.0”, de GP Construcción
  • “Ecosistema de manufactura aditiva metálica por alambre mediante una plataforma colaborativa digital” , del Tecnológico de Monterrey
  • “Holoscopia”, de Skye Group

Casos Prácticos Aplicados con enfoque en Sostenibilidad

  • “Hem 4.0 (Monitoreo y Gestión remota de equipos HVAC y Refrigeración)”, de Eureka Ventures
  • “Integración de Sistema Energy Manager Pro, Industria 4.0”, de Autycom
  • “Polycrete by WAS Co”, de CO WAS S.A.P.I. de C.V. (WAS Company)
  • “AI Smart Vision Safety System”, de Kia México

Proyectos en Desarrollo

  • “Método para producir un prototipo de biofármaco innovador con el ARNms de HCH encapsulado en LNPs”, por Vitagénesis S.A. de C.V.
  • “CRISPR-FRESH”, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Resaltan importancia de reconocimiento industrial

La secretaria de EconomíaBetsabé Rocha resaltó la importancia del reconocimiento para la industrial de innovación y tecnología.

“En Nuevo León impulsamos el talento, la tecnología y la innovación como pilares de nuestra competitividad”, dijo la Secretaria, “por eso reconocemos quienes están transformando los procesos productivos y fortaleciendo el ecosistema tecnológico del estado”.

reconocen-innovacion-premio-tecnos-nuevo-leon.jpg

En el evento participaron Luis Hernández Echávez, presidente del Consejo Rector de Nuevo León 4.0; Gloria Morales, secretaria de Administración; Rosario Nolasco, secretaria ejecutiva del Fideicomiso para la Educación la Ciencia y la Tecnología, y Carlos Serna, subsecretario de Desarrollo Económico; así como el diputado Mario Salinas.

El Premio Tecnos se estableció en 1993 para reconocer proyectos relacionados con tecnologías avanzadas. Desde entonces, más de 3,000 proyectos se han vuelto partícipes y se han entregado más de 170 preseas.

Esta iniciativa forma parte de las acciones para promover el desarrollo tecnológico, la transformación digital y la vinculación entre gobierno, sector empresarial y academia.

 

