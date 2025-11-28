Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Otorgan asesoría y convenios por medio de 'Ayudamos' en Guadalupe

Por: Diana Leyva

27 Noviembre 2025, 13:24

Compartir

El titular de la Secretaría del Trabajo calificó estos recorridos como fructíferos debido a que buscan atender las necesidades de los habitantes con prontitud

Otorgan asesoría y convenios por medio de 'Ayudamos' en Guadalupe

El Gabinete de Riqueza Sostenible brindó este jueves a los ciudadanos de Guadalupe los beneficios de la estrategia "Ayudamos", con el objetivo de apoyar a los ciudadanos con programas y servicios del Gobierno Estatal.

De forma simultánea se llevó a cabo cinco recorridos casa por casa, donde representantes de diversas dependencias escucharon las peticiones de los vecinos de la colonia Camino Real.

030015e3-c48d-44b3-a975-c0728ef384c8.jpeg

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Federico Rojas, estos recorridos son fructíferos debido a que buscan atender las necesidades de los habitantes con la mayor prontitud posible.

“Estos recorridos han sido muy productivos pues los vecinos nos confían sus necesidades a nosotros como servidores públicos y nosotros buscamos resolver sus peticiones a la brevedad. Hemos tenido un gran apoyo por parte de las dependencias y organismos participantes, con los cuales hemos atendido y resuelto las solicitudes de muchos vecinos”, expresó el titular.

d04d5eac-8fe1-4ef1-819c-18e8059b8548.jpeg

Como parte de la estrategia, también se instalaron módulos de atención en la Escuela Primaria Alfonso Treviño Treviño, donde se brindó asesoría y convenios con diversas instituciones como: 

  • Bolsa de empleo
  • Cursos y capacitaciones
  • Defensa al trabajador
  • Becas para estudiar inglés
  • Descarga de app Urbani
  • Convenios y descuentos con Agua y Drenaje de Monterrey
  • Apoyo a PYMES
  • Denuncia de maltrato animal
  • Soluciones habitacionales a través del impulso de la construcción de viviendasnuevas.
  • Mejora de hogares.

c18d374e-6386-4bb7-bfd9-224ec20474c4.jpeg

Se anunció que estos servicios se brindarán en un horario de 18:00 a 20:30 horas.

Comentarios