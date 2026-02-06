Otorga edil cuatro nuevas unidades de ambulancias en García

Adelantó que se continuará invirtiendo en unidades especializadas y camiones de bomberos para atender emergencias complejas

El alcalde Manuel Guerra encabezó la entrega de cuatro ambulancias a la Dirección General de Protección Civil Municipal de García. con lo que ahora cuentan con 15 unidades nuevas para fortalecer la atención de emergencias.

El edil señaló que es fundamental para salvar vidas y cumplir el compromiso realizado con la ciudadanía desde el inicio de su gobierno.

Entregan ambulancias de primer nivel

Estas ambulancias cuentan con equipamiento de primer nivel, como iluminación LED a 360 grados, sistema de sirena, carro camilla, camilla adicional, sistema fijo y móvil de oxígeno, espacios para insumos médicos, sistema de succión, inversor de corriente para monitor y desfibrilador, así como férula espinal y aditamentos para atención prehospitalaria.

Guerra Cavazos anunció que en los próximos días iniciará la edificación de la base propia de Protección Civil Municipal.

Además, adelantó que se continuará invirtiendo en unidades especializadas y camiones de bomberos para atender emergencias cada vez más complejas en el municipio.