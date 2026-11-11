Osos merodean entre las calles de Residencial Mederos

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía no acercarse, alimentarlos ni intentar ahuyentarlos, y reportar su presencia al 911

La presencia de osos continúa sorprendiendo a vecinos de la colonia Residencial Mederos, al sur de Monterrey, donde uno de estos ejemplares fue captado deambulando por las calles.

De acuerdo con habitantes del sector, estos avistamientos son cada vez más frecuentes, pues apenas el domingo pasado otro oso fue visto recorriendo la zona en busca de alimento.

Recomiendan mantener distancia y reportar al 911

La constante presencia de estos animales silvestres ha generado alerta entre los vecinos, quienes han tenido que acostumbrarse a encontrarlos caminando entre las calles del sector.

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía no acercarse, alimentarlos ni intentar ahuyentarlos, y reportar su presencia al 911.