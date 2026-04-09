Osos “juegan futbol” en cancha de Santa Catarina

En las imágenes, que fueron captadas por un vecino y que rápidamente llamaron la atención, se observa a los dos ejemplares desplazándose por el terreno de juego

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Como si se tratara de un partido de fútbol, dos osos fueron captados jugando en una cancha ubicada en la colonia Las Fincas, en el municipio de Santa Catarina.

En las imágenes, que fueron captadas por el celular de un vecino y que rápidamente llamaron la atención, se observa a los dos ejemplares desplazándose por el terreno de juego.

Corren de un lado a otro y empujándose entre sí.

Esta escena recordó a vecinos y usuarios en redes sociales a un encuentro deportivo.

¿Qué hago si encuentro un oso en mi casa?

Como es costumbre durante los cambios de estación, los avistamientos de osos incrementan, pues muchos de ellos bajan de sus hogares en lo alto de las montañas o bosques para buscar comida y muchas veces terminan llegando a colonias residenciales.

Por ello, con el fin de prevenir riesgos para ti, tu familia, mascotas e incluso para las propias especies, te presentamos una guía de los pasos a seguir si un día, saliendo de casa, te topas con un oso o algún otro animal salvaje.