Oso negro sorprende al circular por avenida Morones Prieto

El ejemplar fue visto esta mañana a la altura de Zaragoza, en Santa Catarina, cerca de la Universidad de Monterrey (UDEM) y zonas naturales

La presencia de un oso negro sobre la avenida Morones Prieto sorprendió la mañana de este lunes a decenas de automovilistas que circulaban por esa importante arteria, luego de que el ejemplar fuera captado trotando entre los carriles de circulación.

El avistamiento ocurrió a la altura del cruce con Zaragoza, en el municipio de Santa Catarina, muy cerca del límite con San Pedro Garza García, en una zona de intenso flujo vehicular, ubicada también cerca de la avenida Benito Juárez, la Universidad de Monterrey (UDEM) y a pocos kilómetros del Parque Nacional Cumbres y el área natural de La Huasteca.

Un video compartido en redes sociales muestra al oso desplazándose con tranquilidad por la vialidad, mientras conductores reducían la velocidad e incluso detenían momentáneamente la marcha para permitir que el animal cruzara sin poner en riesgo su integridad ni provocar un accidente.

La escena sorprendió también a peatones al observar a un ejemplar de la fauna silvestre recorriendo una de las avenidas más transitadas de la zona metropolitana.