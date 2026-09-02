Oso negro sorprende a alumnos en preparatoria de Monterrey

Un oso negro ingresó a una preparatoria de Monterrey y fue captado en video. El ejemplar salió sin causar lesiones y regresó a la zona montañosa

Un oso negro de talla mediana sorprendió esta mañana a alumnos de la preparatoria U-ERRE Valle Alto, ubicada sobre la Carretera Nacional, al sur de Monterrey, luego de ingresar a las instalaciones del campus.

El ejemplar fue captado en video mientras caminaba por las áreas del plantel, mientras estudiantes lo observaban desde las ventanas y algunos, entre gritos, comenzaron a grabarlo.

Ante la presencia del oso, las autoridades escolares mantuvieron a los alumnos dentro de las aulas como medida de precaución, mientras personal de Bienestar Animal acudieron al campus para controlar la situación.

El reporte se realizó alrededor de las 8:40 de la mañana y, cerca de las 10:00, el ejemplar logró salir del plantel sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con personal de la administración del campus, el oso fue guiado hacia la salida mediante el uso de una corneta de aire, hasta que finalmente abandonó las instalaciones y continuó su camino hacia la zona de montaña.

La presencia de osos negros es frecuente en sectores del sur de Monterrey, particularmente en áreas donde el desarrollo urbano colinda con zonas serranas. Valle Alto se encuentra en esta zona de transición, por lo que estos animales pueden acercarse a sectores habitacionales y escolares en busca de alimento o al desplazarse entre áreas de vegetación.