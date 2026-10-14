Oso ingresa a patio de vivienda en la colonia Satélite

De acuerdo con los primeros reportes, el oso ingresó al patio a través de una cerca que se encontraba abierta y posteriormente subió a un árbol.

Un oso sorprendió a los habitantes de una vivienda de la colonia Satélite, en Monterrey, luego de ingresar al patio durante la madrugada y subir a un árbol, donde permaneció por varias horas.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y personal de Parques y Vida Silvestre mantienen un operativo en el lugar para resguardar el área y esperar a que el animal descienda, con el objetivo de reubicarlo en su hábitat natural.

De acuerdo con los primeros reportes, el oso ingresó al patio a través de una cerca que se encontraba abierta y posteriormente subió a un árbol.

Durante la mañana, el ejemplar bajó; sin embargo, volvió a subir a otro árbol, por lo que las autoridades continuaron con el despliegue y mantienen un cerco preventivo mientras esperan el momento adecuado para intervenir.

Hasta el momento, no se han reportado situaciones de riesgo para los habitantes de la vivienda ni para el oso.